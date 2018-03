Zahra Lfil, de nieuwste GTST-aanwinst: "Eigenlijk heb ik een Gronings accent"

Fans van GTST weten ondertussen dat ze nog leeft: Farah, de vrouw van Amir. De rol wordt gespeeld door Zahra Lfil, die wij exclusief mochten interviewen over haar nieuwe rol.

Een lange tijd moest ze haar mond houden over haar nieuwe baan en dat was toch wel erg lastig. Maar sinds een kleine twee weken mag ze het dan eindelijk van de daken schreeuwen: “Ik heb een rol in GTST!”

Nieuw talent

En met de komst van Zahra bewijst GTST weer eens dat de serie nog steeds dé broedplaats is voor nieuw talent. Want erg bekend bij het grote publiek is Zahra nog niet.

“Ik zat in de proefvoorstellingen van Soof de Musical en had een bijrolletje in de film Gelukszoekers, maar dat is het. Daar kunnen mensen mij van kennen. Tenzij ze mij in Winschoten in het wild hebben zien lopen,” grapt ze.

Perfect geschikt voor GTST

De rol van Farah Nazar is voor Zahra een droom die uitkomt. “Ik wilde vroeger altijd musicalster worden en daarom ben ik naar de jeugdtheaterschool gegaan. Uiteindelijk ben ik twee jaar geleden naar Amsterdam verhuisd. Dat is echt de beste keuze van mijn leven geweest.”

Zahra’s vrienden, die wisten dat zij de showbizz in wilde, grapten al vaker dat ze perfect geschikt zou zijn voor GTST. De actrice kan zelf soms amper geloven dat ze nu écht een rol in de serie heeft.

“Ik werd een beetje overrompeld, mijn letterlijke eerste binnenkomst in de serie is ook het eerste dat we gedraaid hebben. Stond ik daar ineens, op een set met drie camera’s en rondvliegende microfoons.”

Oorlogsverleden

En dan is de rol die Zahra nu op zich neemt ook nog eens niet de makkelijkste: Farah Nazar heeft een boel meegemaakt tijdens de oorlog in haar thuisland Afghanistan en dat is haar duidelijk niet in de koude kleren gaan zitten.

“Farah is heel erg gevormd door wat haar is overkomen. Het was dan ook wel een zoektocht voor mij om dat een plek te geven, ik heb zelf namelijk nooit zulke verschrikkelijke dingen meegemaakt.”

Om zich voor te bereiden op haar rol, heeft Zahra onder meer documentaires over de oorlog in Afghanistan gekeken en veel met haar dramacoach geoefend.

Gronings accent

Maar Farahs getraumatiseerde achtergrond is niet het enige moeilijke aan de rol, want Zahra moet ook nog eens een ander accent opzetten om haar karakter te kunnen spelen.

“Ik kom uit Winschoten, in Groningen. Van nature heb ik eigenlijk een Gronings accent, maar dat past natuurlijk niet bij Farah, die nog niet zo lang Nederlands spreekt. Ik ben zelf half Marokkaans en in Marokko spreken ze met een hele harde ‘r’. Die heb ik overgenomen, maar ik heb er zelf ook nog even een eigen, wat zachtere draai aangegeven.”

Hoe lang Zahra te zien is in Meerdijk weten we niet, want daar laat de actrice zelf niets over los. Wat ons betreft gaat ze niet meer weg en daar is ze het zelf eigenlijk ook wel mee eens: “Ik hoop dat ik zo lang mogelijk mag blijven.”

