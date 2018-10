Zanger Charles Aznavour op 94-jarige leeftijd overleden

De Franse zanger Charles Aznavour (94) is overleden. Dat meldt het Franse persbureau AFP vandaag.

Charles zong in maar liefst vijf verschillende talen en was een van de bekendste Franse zangers ter wereld.

Amsterdam

In de jaren zestig en zeventig scoorde de zanger in ons land hits als For me… formidable, Yesterday When I Was Young, She, What Maks a Man en The Old Fashioned Way. Ondanks dat-ie al 94 jaar oud was, trad hij nog altijd op. In maart gaf hij zelfs nog een vrijwel uitverkocht concert in AFAS Live in Amsterdam.

