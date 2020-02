Zanger Douwe Bob deelt verdrietig nieuws op Instagram

Douwe Bob heeft deze week verdrietig nieuws gekregen. De zanger plaatste vrijdag een kiekje van zichzelf en zijn vader op Instagram, met daarbij de verdrietige mededeling dat zijn vader is overleden.

“Dames en heren,” zo begint Douwe zijn bericht. “De baas heeft het gebouw verlaten. Rust zacht lieve papa,” zo schrijft hij bij het kiekje.

Gelijkenis met vader

De vader van Douwe Bob leed aan Korsakov en zat daarom in een verzorgingstehuis. De zanger liet eerder in een interview met De Volkskrant nog weten dat hij het erg moeilijk vond om zijn vader zo te zien. Douwe is net zoals zijn vader was, hypersensitief: “Daarom maakte hij zulke mooie dingen, hij was een waanzinnig schilder”, aldus de zanger.

Steunbetuigingen

De zanger ontvangt veel steunbetuigingen onder zijn Instagrampost. Zijn volgers wensen hem sterkte en condoleren hem met het verdrietige nieuws.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress