Déze zanger gaat het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigen op het Songfestival

Wij weten al een tijdje wie ons land gaat vertegenwoordigen, maar de inzending van het Verenigd Koninkrijk was tot nu toe geheim. Vanochtend is bekend gemaakt dat niemand minder dan singer-songwriter James Newman naar Rotterdam zal gaan.

De zanger zal direct doorgaan naar de finale, omdat het Verenigd Koninkrijk één van de ‘big 5‘-landen is, wat betekent dat het niet mee hoeft te doen aan de halve finale.

Advertentie

Geen onbekende

De kans is groot dat je de naam James Newman al kent. De zanger is namelijk de broer van popster John Newman, die hits schreef als Blame van Calvin Harris en Love me like you van Little Mix. Daarnaast is James bepaald geen onbekende voor het Songfestival. Hij was namelijk co-schrijver van Dying to try van Brendan Murray, die Ierland vertegenwoordigde bij de wedstrijd in 2017. Daarnaast was hij ook betrokken bij het nummer Keep me coming back van Guy Sebastian, een zanger die in 2015 mee deed aan het Songfestival.

Nederlands tintje

James zal met het nummer My last breath een gooi doen naar de eerste plek op het Eurovisie Songfestival. James nam het nummer op in Schotland en werkte voor het liedje samen met songwriters Ed Drewett, Iain James en Adam Argyle. De bijbehorende videoclip heeft overigens nog een Nederlands tintje. Wim Hof, bekend als ‘the iceman’, heeft namelijk een rolletje in de videoclip. Wim staat bekend om het nemen van ijsbaden en de ademhalingstechniek die hij daarbij gebruikt. In de videoclip is hij met een ontbloot bovenlichaam te zien terwijl hij door het bos struint:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Songfestivalnieuws, Twitter, Noordhollands Dagblad. Beeld: iStock