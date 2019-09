Jan Keizer over prostaatkanker: “Als ik die test niet had gedaan, was het snel mis gegaan”

Prostaatkanker is met 2600 sterfgevallen per jaar de meest voorkomende kankersoort bij mannen. Ruim de helft van hen spreekt niet over de ziekte in zijn directe omgeving, blijkt uit nieuw onderzoek. Ook Jan Keizer (70), zanger van Band zonder naam, werd getroffen.

Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien in opdracht van gezondheidsorganisatie Mylan, blijkt dat meer dan de helft van de mannen tussen de 45 en 75 jaar niet goed op de hoogte is van de symptomen en klachten die kunnen wijzen op prostaataandoeningen. Deze week is het ‘De week van de prostaat’ en wordt er extra aandacht besteed aan deze kankersoort.

Schaamte en angst

Veelvoorkomende symptomen van de ziekte zijn prostaatpijn, plasklachten, bloed bij het sperma en erectieproblemen. Toch hoef je niet per se iets te merken, merkte ook zanger Jan Keizer, die in 2016 getroffen werd door de ziekte. “Je voelt niets en dan kan het ineens helemaal fout zijn, dat is vaak de sluipmoordenaar. Het is heel vervelend dat je eigenlijk niks in de gaten hebt. Je plast niet meer als iemand van 18 als je 70 bent, maar dan denk je nog niet direct dat je kanker hebt.”

1 op de 4 deelnemers van het onderzoek geeft aan prostaatkanker te willen bespreken met zijn huisarts, maar dit toch niet te doen, voornamelijk uit schaamte en angst. Ook blijkt dat 76% van de mannen meer informatie zou willen over de symptomen en klachten die kunnen wijzen op prostaataandoeningen. Daarom is er een speciale website opgericht met meer algemene informatie over de prostaat en hoe de afwijkingen kunnen worden opgespoord.

Ontdekking

Jan Keizer kwam er per toeval achter dat hij aan een ernstige vorm van prostaatkanker leed. “Ik zing met Annie Schilder, een van de dunste zangeressen van Nederland, en ik was iets dikker geworden, dus ik dacht: ik moet naar de diëtist.” Toen hij in het medische circuit terechtkwam, werd niet alleen zijn bloedwaarde gemeten, ook zijn PSA-waarde werd onderzocht. Die bleek veel te hoog, waarna hij naar het ziekenhuis moest. PSA, Prostaat Specifiek Antigeen, is een eiwit dat voor het grootste gedeelte wordt gemaakt in het klierweefsel in de prostaat. Het is noodzakelijk en zorgt voor het vloeibaar maken van het sperma, maar een te hoge waarde kan duiden op een prostaatafwijking.

Naar aanleiding daarvan werden er bij Jan stukjes weefsel weggehaald om te onderzoeken, waaruit bleek dat hij een ernstige vorm van prostaatkanker had. “En ja… dan stort je hele wereld in. Gelukkig kreeg ik een geweldige behandeling.” Zijn prostaat werd verwijderd, waardoor hij nu alles weer kan doen. “Wanneer je er op tijd bij bent, kun je erger voorkomen. Ze kunnen het goed behandelen tegenwoordig.”

Testen, testen en testen

Was Jans PSA-waarde niet getest, dan was hij er waarschijnlijk niet achter gekomen. “Dan was het waarschijnlijk heel snel mis gegaan.” De zanger raadt dan ook alle mannen aan hun PSA-waarde te laten testen. “Je zou elk jaar een test moeten doen. Het kan ook zomaar 2 jaar goed zijn en in het 3e jaar misgaan. Je moet gewoon jaarlijks – vanaf je 45e – die test doen. Dan ben je de narigheid vooruit. Sommige mannen weten niet eens dat er een test is. Hij is er en het is goed te doen, doet geen pijn. Mannen moeten er meer over praten en zich inlezen.”

Of Jan nu weer helemaal schoon is? Dat blijft onzeker. “Je weet het met prostaatkanker nooit helemaal zeker.” Binnenkort gaat hij weer op controle. “Het gaat prima, ik sport en zing en doen allemaal dingen die andere mensen van mijn leeftijd allang niet meer doen. Dus het gaat eigenlijk heel goed.”

Meer informatie over prostaatafwijkingen en – kanker en de voor- en nadelen van testen? Kijk op www.PraatOverProstaat.nl. Een huisarts of uroloog kan het PSA-gehalte meten, maar er zijn ook zelftesten beschikbaar.

Beeld: Issuemakers