Zanger ziet vanaf podium Lowlands dat vrouw betast wordt en doet dan dit

Zanger Sam Carter van de Britse band Architects zag vrijdagavond tijdens een concert op het populaire Lowlands-festival vanaf het podium dat een man in het publiek naar de borst van een vrouw greep en ondernam gelijk actie.

De zanger was woest en onderbrak zijn eigen optreden in Biddinghuizen om de man in sterke taal aan te spreken op zijn wandaad. “Ik heb getwijfeld of ik iets moest zeggen over wat ik net zag tijdens het laatste nummer. En weet je wat, ik zeg het gewoon”, begon Carter.

Niet meer doen

“Ik zag een meisje crowdsurfen richting het podium. Ik ga de klootzak niet aanwijzen die het deed, maar ik zag dat je naar haar borst greep. Het is walgelijk, dat doe je gewoon niet. Het is niet jouw lichaam en je betast niet zomaar iemand, niet in mijn show. Dus als je van plan bent dat nog een keer te doen, rot dan maar op en kom niet terug. Laat dit een veilige plek zijn voor iedereen.”

‘So, i’ve been going over in my f*cking mind about whether I should say something about what I saw during that last song….’ @Architectsuk pic.twitter.com/zm5L4zlXpw — NPO 3FM (@3FM) 18 augustus 2017

De NPO plaatste een video van de gebeurtenis online, die gelijk veel geliked en gedeeld werd. Veel mensen juichen om wat Sam Carter heeft gedaan, al zijn er ook genoeg Twitter-gebruikers die vinden dat de zanger de aanrander gewoon aan had moeten wijzen, zodat de man gearresteerd had kunnen worden.

