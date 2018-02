Deze zanger mag waarschijnlijk optreden tijdens het huwelijk van Meghan en Harry

Er is al veel bekend over het huwelijk van Meghan Markle en prins Harry op 19 mei. Maar wie het verliefde koppel mag toezingen op hun grote dag weten we nog niet.

Gisteren heeft de Britse koninklijke familie meer details over de royal wedding bekend gemaakt.

Een paar liedjes

Nu wordt er ook gespeculeerd over wie mag zingen op dé bruiloft van 2018. Volgens bronnen van Entertainment Tonight zouden Harry en Meghan niemand minder dan Ed Sheeran hebben gevraagd om “een paar liedjes” te komen zingen op hun grote dag.

Waarom niet

Eerder liet Ed Sheeran al doorschemeren wel op de koninklijke bruiloft te willen zingen. Toen de zanger in december daarnaar gevraagd werd, was zijn antwoord: “Ik ben niet gevraagd.” Maar áls hij gevraagd zou worden, zou hij dan willen optreden? “Ja, waarom niet?” voegde hij daaraan toe.

Hey

Blijkbaar krijgt de zanger deze vraag vaker voorgeschoteld. “Mensen vragen me dit de hele tijd, alsof ik de koninklijke familie ken. Ik heb Harry één keer ontmoet! Dat was tijdens het jubileum van zijn grootmoeder in 2011, en we zeiden alleen maar “hey” tegen elkaar… dus ik ken hem amper.”

Ellie Goulding

Prins William en Kate Middleton werden op hun bruiloft in 2011 toegezongen door Ellie Goulding. En prins Charles en lady Diana hadden in 1981 operazangeres Dame Kiri Te Kanawa uitgenodigd.

Bron: Harpers Bazaar. Beeld: ANP