Deze bekende zanger zou aan 'Wie is de mol..?' mee gaan doen

De opnames zijn pas volgend jaar, maar de zogenoemde ‘molloten’ zijn alweer druk aan het speculeren wie de mogelijke nieuwe deelnemers zijn. En dít is inderdaad wel erg toevallig…

Het management van de met Idols bekend geworden Jamai kondigt aan dat hij ‘in verband met televisieopnames in het buitenland helaas gedwongen is zijn landelijke tournee in mei en juni te annuleren’.



Maar dat is preciés wanneer WIDM wordt opgenomen, gilden fans van het programma. De zanger en musicalster is de ideale kandidaat voor de 2019-editie van Wie is de mol..?. Hij is een échte BN’er en heeft nog niet eerder meegedaan.

Buitenland

Bovendien zou Jamai zelfs zelf in een radioprogramma hebben gehint dat hij een televisieshow gaat doen in het buitenland, met andere bekende Nederlanders. De Facebookpagina Wie is de Mol Hints & Aanwijzingen draait logischerwijs overuren.

Hints

Hoewel Hennie denkt dat het ook om een ander programma kan gaan: “Wie is de Mol? of Expeditie Robinson? En dan als datum van het bericht zaterdag 9 juni terwijl het nog mei is … wel een vooruitziende blik issutnie?”, hoeft Diantha hoeft het seizoen überhaupt niet meer te kijken, ze kent de uitkomst nu al: “Ik weet wie de mol is komend seizoen! Jamai LOMan Mol in z’n achternaam. Kan niet anders.”

