Zangeres Anneke Grönloh (76) overleden en dít is haar mooiste jeugdfoto

Op 76-jarige leeftijd is zangeres Anneke Grönloh (76) overleden. Dit laat haar management weten.

Ze was al lange tijd ernstig ziek. Anneke werd wereldberoemd met haar hit Brandend Zand.

Vorig jaar trad ze voor het laatst op. Sinds 2016 leefde ze met een zuurstofapparaat, nadat ze een zware longaandoening onder de leden had. Ze was naast Nederland ook erg populair in Duitsland en zelfs helemaal in Azië. In 1964 vertegenwoordigde zij Nederland bij het Eurovisie Songfestival.

Anneke in 1962:

Haar grote hit, om haar te blijven herinneren:

Bron & Beeld: ANP