Op 11 november 2016 werd het tweede kindje van zangeres Do geboren. Het meisje Loulou is inmiddels dus al een jaar oud.

Vandaag deelt de zangeres een foto van haar dochtertje op Instagram. Wat is Loulou al groot geworden! Bij de schattige foto schrijft haar moeder: “My love!” Do heeft ook een zoontje, Jip. “Hij vindt het echt onwijs grappig. Voor zover hij dat bewust kan meemaken natuurlijk”, vertelde Do eerder over haar zoontje tijdens de zwangerschap.

My ❤️ Een bericht gedeeld door • THISISDO • (@thisisdo) op 12 Mrt 2018 om 2:11 (PDT)

Beeld: ANP.