Zangeres Do openhartig over kinderwens

Eind vorig jaar is zangeres Do bevallen van dochtertje Loulou. Bijna 7 maanden later werd haar in een interview gevraagd naar haar kinderwens en daar had ze een verrassend antwoord op.

Do heeft 2 kindjes, zoontje Jip van twee en dochtertje Loulou van bijna 7 maanden. De zangeres deelt regelmatig schattige kiekjes van de twee op social media. In de video vertelt ze of daar in de toekomst nog een broertje of zusje bij komt.

Je vous aime ❤️ Een bericht gedeeld door thisisdo (@thisisdo) op 5 Jun 2017 om 2:36 PDT

Een bericht gedeeld door thisisdo (@thisisdo) op 9 Apr 2017 om 7:54 PDT

Bron: Show.nl. Beeld: Brunopress.