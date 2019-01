Je gelooft het niet: eigenlijk hoor je déze zangeres zingen in hit 'Ademnood'

Linda, Roos & Jessica: dat begon natuurlijk allemaal met een vette knipoog. In 1995 namen ze het lied ‘Ademnood’ op en tot ieders verbazing werd het een megahit.

De single heeft 7 weken lang op nummer 1 gestaan in de hitlijsten en eerlijk? Ook na 24 jaar draaien we het ‘Nanana’-lied nóg. Het liedje werd gemaakt om de 1000e aflevering van soap Goede Tijden Slechte Tijden te vieren. Babette van Veen, Guusje Nederhorst en Katja Schuurman namen deze eervolle taak op zich.

Plezier

Maar wat maar weinig mensen weten, is dat een bekende zangeres heeft meegewerkt aan het lied. Niemand minder dan Trijntje Oosterhuis heeft namelijk de demo van Ademnood ingezongen en is nog steeds te horen op de achtergrond. Als je goed luistert, dan hoor je inderdaad de prachtige stem van Trijntje, als achtergrondzangeres.

Babette van Veen heeft later opgebiecht het succes niet echt te snappen: “Ik vond het nooit een geweldig nummer. Het verbaasde me eigenlijk dat het zo’n grote hit werd.” Naast ‘Ademnood’ scoorde het zangtrio ook een hit met ‘Alles of niets’. Babette wordt nog vaak herinnerd aan die tijden van het meidengroepje, dat in 1998 uit elkaar ging. “Ik hoor het zelf op de radio, of iemand zegt er iets over. Het is iets waar ik veel plezier aan heb beleefd.”

