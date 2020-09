Zangeres Juliette Gréco (93) overleden

De Franse zangeres en actrice Juliette Gréco is op 23 september op 93-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie aan persbureau AFP laten weten weten.

Juliette Gréco beleefde het hoogtepunt van haar roem in de jaren 60, maar uiteindelijk stond ze maar liefst 70 jaar lang op het podium. Haar chansons als Les feuilles mortes, Sous le ciel de Paris, Je suis comme je suis, Deshabillez-moi en Romance werden wereldberoemd. Ook speelde ze in films naast grote sterren als Ava Gardner en Orson Welles. In 2015 trad ze voor het laatst op in Nederland met een afscheidsconcert in theater Carré.

Advertentie

Juliette Gréco uiterlijk

Veel fans kopieerde het uiterlijk van de zangeres, wat ze zelf niet kon begrijpen. Haar uiterlijk was naar eigen zeggen ontstaan door een gebrek aan geld om kleding te kopen of naar de kapper te gaan waardoor ze altijd koos voor een zwarte jurk en zelf haar haren knipte. Juist dat kapsel namen veel mensen in die tijd van haar over.