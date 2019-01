Zangeres Lisa Lois laat met déze foto zien hoeveel ze in 10 jaar is veranderd

Lisa Lois, de artiestennaam van Lisa Hordijk, won in 2009 nog de talentenjacht X Factor.

Haar eerste single was een cover van Hallelujah van Leonard Cohen, wat gelijk een hit werd.

Advertentie

En dat is inmiddels 10 jaar geleden. Tijd voor Lisa om even terug te blikken. Want de zangeres ziet er nu totaal anders uit. Je kunt wel spreken van een opmerkelijke transformatie, ja. Je zou haar amper nog herkennen op straat, als je alleen de foto’s van 10 jaar terug kent.

Toen nog met zwart, lang haar en een neuspiercing. Nu kiest ze voor blond haar en is ze wat kilo’s verloren:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP