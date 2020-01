Zangeres Maan deelt verdrietige foto met emotioneel bericht

Ook in het leven van Maan loopt niet altijd alles volgens plan. De zangeres vond het tijd voor een openhartig moment met haar volgers en deelt op Instagram een foto van haar betraande gezicht.

“Ze huilt maar ze huilt. Dat is soms ook de realiteit en belangrijk om te uiten in plaats van alleen maar de lachende foto’s hier op insta”, begint Maan haar relaas. De reden van de tranen? Een interview met popster Dua Lipa. “Ik ging er naartoe met het voorgevoel dat dit wel een van de gaafste dingen zou kunnen zijn die ik de komende tijd zou doen”, beschrijft Maan.

Zo zenuwachtig

Die druk hielp niet mee. “Ik was zo zenuwachtig en wilde het zo goed doen, dat het eigenlijk niet lukte zoals ik had gewild. Het gesprek herhaalde zich in m’n hoofd en ik bleef haken op de dingen die niet gingen zoals ik had gewild in plaats van hoe super duper vet het was dat ik gewoon naast haar zat en een gesprek met haar had gevoerd.”

Het advies dat ze zichzelf en haar volgers geeft: laat los. “Emoties zijn mooi. Als je lacht, maar ook als je huilt.”

