Zangeres Maan trapt in vieze grap van broertje en gaat de hele wereld over

Hoe oud ze ook zijn, broers en zussen blijven elkaar af en toe een beetje plagen. Maan mag dan wel een succesvolle zangeres zijn, maar voor haar broertje blijft ze gewoon zijn grote zus.

De twee gingen samen op pad en dat was voor het broertje van Maan, Storm, het uitgelezen moment om eens een grapje met haar uit te halen. In de video is te zien dat hij Maan vraagt om een wens te doen en vervolgens de pluisjes van een paardenbloem weg te blazen. Net op het moment dat ze dat wil doen, duwt hij de paardenbloem in haar mond. Je ziet dat ze schrikt en meteen de pluisjes uitspuugt.

Miljoenen

Maan deelde de video op social media en het werd al snel een hit. Maar niet alleen in Nederland. De video werd gedeeld op een buitenlandse Facebookpagina met meer dan 33 miljoen volgers en is daar dan ook al meer dan 4 miljoen keer bekeken. Tel daar meer dan 1,5 miljoen kijkers op haar eigen pagina bij op en we kunnen spreken van een hitje. Bekijk de video hieronder.



Bron: Facebook. Beeld: ANP.