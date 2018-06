Zangeres Maan laat met 'naakte' foto zichzelf van een andere kant zien

Als je een bekende Nederlander bent dan wil het nog weleens lastig zijn om eerlijk te laten zien wie je bent op social media. Maar toch doet zangeres Maan dat.

Op Instagram plaatst ze een foto waarop ze weinig tot geen make-up draagt. Ze is vooral trots op al haar sproetjes.

Helemaal puur natuur: en wat is het toch een schoonheid. Maan de Steenwinkel brak door toen ze in 2016 met coach Marco Borsato de Voice of Holland won. Sindsdien is ze niet meer weg te denken uit de Nederlandse hitlijsten. Onlangs trad ze bijvoorbeeld nog op op Pinkpop.

Sproetssssss Een bericht gedeeld door Maan (@maan.de.st) op 22 Jun 2018 om 10:13 (PDT)

Maan heeft een relatie met dj Tony Junior:

🌹 Een bericht gedeeld door TONY JUNIOR (@tonyjuniorofficial) op 8 Apr 2018 om 9:57 (PDT)

Bron & Beeld: Instagram