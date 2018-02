Deze zangeres krijgt misschien een trouwshow à la Gordon

Gordon heeft zijn liefde helaas niet gevonden in het programma ‘Gordon gaat trouwen… Maar met wie?’, tot grote frustratie van zijn kijkers. Maar nu wil déze zangeres het ook op die manier gaan proberen.

En het is niet de minste, het is namelijk de koningin van het levenslied: Corry Konings. De zangeres was groot fan van Gordons programma en bedacht zich later dat ze ook best op zoek zou willen gaan naar haar grote liefde via een soortgelijke show.

“Ik ben niet iemand die haar hele hebben en houwen etaleert voor heel Nederland, zeker niet op liefdesgebied. Maar na de eerste aflevering bedacht ik dat ik op zo’n manier ook wel aan zo’n liefdeszoektocht zou willen beginnen”, vertelt Corry.

De familie ziet het zitten

De 66-jarige zangeres vervolgt: “Ik zou dolgraag meedoen! Ook mijn dochter Sharona en zoon Joeri en hun partners, bij wie ik al heb gepeild hoe ze het zouden vinden als ik op RTL4 op zoek zou gaan naar een nieuwe partner, hebben al gezegd dat ze het helemaal zien zitten!”

Of RTL het ziet zitten om samen met Corry Konings op zoek te gaan naar haar grote liefde, is nog niet bekend. Maar Corry is er helemaal klaar voor: “Ik weet zeker dat het op liefdesgebied dan ook heus nog wel goed met me komt. Want door Gordon heb ik ingezien dat je alleen maar een kans hebt op het liefdesveld als je de poorten van je hart daadwerkelijk openstelt. En die staan bij mij wagenwijd open.”

