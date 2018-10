Zeehonden die zijn gestikt in plastic spoelen aan in Zeeland

Een ontzettend droevig gezicht: in Zeeland spoelen dode zeehondjes aan. Ze zijn gestikt in plastic. En dat is de schuld van mensen.



De dieren zijn gestikt omdat mensen plastic in de natuur hebben achtergelaten.

Zo zijn er al twee zeehonden in Zeeland aangespoeld die te maken hebben gehad met de vervuiling van de natuur. Een zeehond is gestikt omdat er een frisbee rond zijn nekje zat. Dit weekend alleen al moest dierenorganisatie Eerste Hulp bij Zeezoogdieren (EHBZ) twee keer in actie komen, want een andere zeehond is bijna onthoofd door een visnet.

‘Helaas geen natuurlijke dood, maar onomstotelijk veroorzaakt door menselijk handelen..’, schrjift de organisatie op hun Facebookpagina.

Let op, deze foto’s kunnen als heftig worden ervaren:

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Facebook