Zeeuws echtpaar voor 10.000 euro opgelicht door nep-bankmedewerker

Afgelopen maandag is een Zeeuws echtpaar opgelicht voor € 10.000,-. Ze werden gebeld door een oplichter, die zei werkzaam te zijn bij de bank waar het echtpaar klant van is.

Hij belde het echtpaar om hen zogenaamd te waarschuwen voor een verdachte transactie van € 3.000,- die gedaan zou worden.

Advertentie

Kluisrekening

Toen de slachtoffers reageerden dat deze transactie inderdaad niet de bedoeling was, adviseerde de oplichter ze om hun geld over te maken naar een ‘kluisrekening’, omdat hun rekening gehackt zou zijn. Het echtpaar vertrouwde dit niet, maar de oplichter wist ze over te halen door ze te vertellen dat een ‘kluisrekening’ een nieuwe methode van de bank is om geld veilig te stellen en dat zij er een code van zouden krijgen. Toen het echtpaar het geld overgemaakt had, verbrak de oplichter de verbinding.

Waarschuwing

Het Zeeuwse echtpaar belde gelijk hun bank over het feit dat ze waren opgelicht, maar het geld was al verdwenen. Toen besloot het stel aangifte te doen bij de politie. Het Cyberteam van politie Zeeland-West-Brabant doet nu onderzoek. De politie waarschuwt nu voor zulke telefoontjes. Als de bank écht belt met de mededeling dat er verdachte activiteiten gebeuren op je rekening, dan zal de bank je rekening blokkeren. Geld overmaken naar een andere rekening is nooit de oplossing die de bank aandraagt.

Spoofing

Het echtpaar vertrouwde de oplichter in eerste instantie, omdat deze vanaf het klantenservice nummer van de bank leek te bellen. Nu blijkt dat de oplichter waarschijnlijk een bepaald computerprogramma heeft gebruikt, waarbij je het eigen telefoonnummer kan afschermen en een ander nummer kan meesturen. Deze truc die vaak door oplichters wordt gebruikt noem je ‘spoofing’.

Een echtpaar uit #Zeeland is afgelopen maandag het slachtoffer geworden van een oplichter. Door middel van ‘#spoofing‘ deed hij het voorkomen dat hij een medewerker van een bank was. Het echtpaar is duizenden euro’s kwijt. https://t.co/wO6L54Qtxy — Politie_Zeeland (@Politie_Zeeland) February 12, 2020

Techvlogger Nina legt uit hoe je nou écht goed je telefoon beveiligt:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: iStock