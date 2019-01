‘Zeg, SGP, wel eens gehoord van artikel 1?’

Libelle’s Sylvia vindt het de Nederlandse versie van de roemruchte Nashville verklaring. Beschamend. Misselijkmakend. En bovenal: Mensonterend.

“Zondagavond was ik gezellig met mijn lief uit eten, toen ik even op mijn telefoon keek en daar met mijn neus op dit bericht stuitte.

Het is toch werkelijk ónvoorstelbaar dat iemand die lid is van de Tweede Kamer dergelijke standpunten aanhangt? Staat en kerk moeten niet voor niets gescheiden blijven. Het idee dat mensen als Kees van der Staaij het recht hebben om mee te beslissen over de toekomst van ons land, vind ik beangstigend.

Dit is zó niet 2019

Ik vind echt van alles van meneer Wilders – en geloof me, dat is niet veel goeds. Maar waar Wilders nog slim is door in te spelen op de angst en onwetendheid van Henk & Ingrid die niet verder kijken dan hun eigen drie stoeptegels en kliko lang is, is Staaij ronduit dóm. Dom, om naar de pijpen te dansen van iets waar nul-komma-nul bewijs voor is. Dom om iets te geloven wat 2.000 jaar geleden door een of ander eng persoon is opgeschreven. Dom omdat hij niet zelf nadenkt en zich laat beperken door een wereldbeeld dat zó niet strookt met de werkelijkheid anno 2019.

Mocht je dit lezen meneer Kees van der Staaij, kijk dan even héél goed naar deze poster van Loesje:

Wat is er gruwelijk misgegaan?

Jij en je partij, jullie zijn lichtjaren van de realiteit verwijderd. Laat ik voor de discussie even met je meegaan: Ik geloof best dat God bestaat. En Allah. En Boeddha. En ik wil ook nog wel geloven dat die het beste voor hadden met deze aardkloot. Daar heb ik best vertrouwen in. Maar verder kan ik niet met je mee, want de dienaren van die ‘goden’, mensen zoals jij… Man, wat is het dáár gruwelijk misgegaan. Toen, en helaas vandaag de dag nog steeds.

Het is precies zoals met élke religie: we zijn er voor je en we steunen je. Tot je iets doet wat niet in ons straatje past. Dan ben je ziek, dan ben je een zondaar.

Religie

Het illustreert perfect waarom ik níks met religies heb. Stuk voor stuk hebben ze de mond vol van verdraagzaamheid en van saamhorigheid, maar die is nooit onvoorwaardelijk. Steun krijg je enkel als je je aanpast aan hun regels en normen.

Ik vind het bijzonder dat mensen die pretenderen ‘godvrezend’ te zijn, complete groepen mensen wegzetten als ‘zondaars’. Dat komt vooral omdat ik niet begrijp hoe je zo naïef (of dom?) kunt zijn om te denken dat een échte ‘god’, om het beestje voor het gemak maar een naam te geven, zo zou kijken naar zijn of haar mensen. Hetero, homo, bi, transgender, you name it. Het zijn allemaal mensen.

Je eigen kind

Want wat doe je dan als ‘orthodox-prostestante man/ vrouw’ als je zoon naar je toekomt en zegt: ‘Mam, ik ben homo’? Of je 15-jarige dochter die op een dag met tranen in haar ogen vertelt dat ze denkt dat ze gelukkiger is als jongen? Wat dan lieve mensen? Wil je je dan je kind niet meer zien? Is je kind nog welkom op familiefeesten? Sta je erbij en kijk je er naar? Allemaal omdat die zogenaamde ‘God’ van jullie dat volgens jullie zo heeft bedoeld?

Ignorant

Wat heb ik met die kinderen te doen. Dat hun ouders zo rigide zijn dat er geen ruimte is voor andere keuzes. Dat er niet van ze gehouden wordt zoals ze zijn. En hoe onvoorstelbaar triest dat er volwassenen zijn die ervoor kiezen zo ignorant in de wereld te staan.

Jullie zijn er verantwoordelijk voor dat volslagen irreële angsten en fobieën in stand worden gehouden én verergerd. Dit land, meneer Van de Staaij, is een regenboogland. En hoe meer dat tot uiting komt, hoe meer ruimte er komt en hoe beter het is voor elke homo, hetero, bi, transgender, gescheiden mannen of vrouwen, kinderen in een homohuwelijk.

Geen plek in de politiek

Het is door dit soort dingen dat ik vind dat een partij als de SGP geen plek toekomt in de Tweede Kamer, laat staan in de politiek.

Want het is precies daarom dat we in ons land artikel 1 hebben:

Niks waard

Claudia de Breij schreef op Instagram dat je haar energie niet waard bent. Dat je niks betekent. Ik wilde dat ik dat met haar eens kon zijn, maar helaas zit je op een positie dat je wél iets betekent. Ik kan alleen maar hopen dat daar heel snel een einde aan komt. Ik ben geen politicus en weet niet precies wat er nodig is om de SGP en soortgelijke partijen buiten de politiek te zetten. Maar daar moeten toch mogelijkheden voor bestaan?

Want zeg nu zelf, mensen die zeggen: ‘homo’s kunnen genezen’, die mensen moeten zelf hoognodig naar een dokter. Voor nu troost ik me met de gedachte dat je van religie ook kunt genezen en dat we het hier over een kleine groep extremisten hebben.

Liefde wint. Altijd.

Meneer van der Staaij, nog een laatste woord aan jou en de andere mensen met het IQ van een steurgarnaal die dezelfde onzin geloven als jij: ‘onthoud de liefde wint, altijd’.

Advies

Tot het zover is, adviseer ik je om artikel 1 heel groot boven je bed te hangen zodat je er elke dag naar kunt kijken wanneer je je gebedje doet.

Sylvia Schaffrath (45) is lifestyleblogger en woont in Zuid-Limburg. Haar grote liefde is schrijven. Meer weten? Neem dan even een kijkje op Sylvia.nl.

Beeld: iStock