Ooh, aah: medewerkers geven zeldzaam kijkje in Grote Balzaal van Paleis Noordeinde

Hoe gaat het er nou eigenlijk aan toe in het werkpaleis van koning Willem-Alexander? Medewerkers van Paleis Noordeinde geven nu een zeldzaam kijkje in het koninklijk leven te Soestdijk.

Dit in het teken van de Online Zomeropenstelling.

Ieder jaar houden koning Willem-Alexander en koningin Máxima bijzondere lunches voor een groep uitblinkers uit de Nederlandse samenleving. Allerlei grote namen schuiven dan aan tafel bij de koning en koningin. Maar hoe ziet die ruimte er eigenlijk uit? Om dat te laten zien, geven de medewerkers van paleis Noordeinde een online tour door de indrukwekkende Grote Balzaal van het paleis. Deze Online Zomeropenstelling heet dan ook heel toepasselijk ‘Aan tafel in de grote zaal.’

Uitblinkers

De website leert ons dat deze bijzondere uitblinkerslunches al sinds 2006 gehouden worden. “De koning en koningin nodigen hiervoor Nederlanders uit die recentelijk een prijs of andere onderscheiding hebben ontvangen voor een bijzondere prestatie. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus werd de lunch ditmaal georganiseerd in de Grote Balzaal in plaats van in de Marot-eetzaal.”

Hieronder kun je de bijzondere video bekijken. Wil je meer zien of lezen? Dan kun je dat hier doen.

View this post on Instagram

Ben je benieuwd hoe koningin Máxima de zomer viert? In onderstaande video wordt het je tot in de detail uitgelegd door royaltyvlogger Josine:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress