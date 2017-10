Bizar: door zeldzame aandoening zweet deze vrouw bloed

Zweten alleen kan al heel vervelend zijn, maar wanneer je dan ook nog eens bloed(!) zweet wordt het helemaal vervelend.

Een 21-jarige Italiaanse vrouw transpireert door een zeldzame aandoening niet alleen vocht, maar ook bloed. De artsen die haar behandelen hebben nog steeds geen idee hoe dat kan. Het is niet zo dat de vrouw een keer bloed bij haar zweet heeft gehad, ze zweet regelmatig bloed als ze slaapt of als ze het heel warm heeft. Vooral als ze stress heeft, komt het vaker voor. Door medicijnen is het bloeden nu al een stuk minder, maar het zal nooit helemaal weg zijn.

Oorzaak

De vrouw schaamt zich zo erg voor haar huidaandoening dat ze bijna niet meer naar buiten durft. Ze kan niet geholpen worden in het ziekenhuis omdat de artsen dit nog nooit hebben gezien. Uiteindelijk was er een dermatoloog aan de Universiteit van Firenze die de aandoening een naam gaf. De aandoening die de vrouw heeft, heet hematohidrosis. Een naam heeft het dan wel, maar de oorzaak is nog steeds onduidelijk. Er zouden maar 6 mensen zijn die dit eerder hebben gehad.

Zeldzaam gevolg

De artsen denken dat het een zeldzaam gevolg is van stess. De bloedvaten rondom de zweetklieren staan dan zo onder druk dat ze daardoor open kunnen gaan en er bloedingen ontstaan zonder dat je een wond hebt. Maar daar is nog geen bewijs voor gevonden.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Twitter.