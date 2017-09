Voor de eerste keer ooit: zeldzame witte giraffen gespot

Moedertje Natuur zorgt nog altijd voor verrassingen.

Zo zie je eigenlijk nóóit een witte giraffe.

Zielig

In Kenia zijn de bleke dieren gespot en voor het eerst ooit op de film vastgelegd. Eerder werden de witte dieren wel al in Tanzania gespot, maar op camera zijn ze nooit eerder goed vastgelegd. Natuurbeschermers werden getipt en konden niet geloven wat ze zagen. Toch is het ook best een beetje zielig: de giraffen hebben leucisme, een aandoening die leidt tot een verminderde pigmentatie.

Een van de rangers is ontzettend blij met de spontane ontmoeting: “De giraffen waren heel dichtbij en erg rustig. Ze leken niet gestoord te worden door onze aanwezigheid. De moeder bleef een paar meter voor ons lopen en het kalf verschool zich achter de struiken.”

Extremely rare white giraffe spotted with her adorable baby calf https://t.co/mjHwbMsojG pic.twitter.com/ZoD9vHBzPR — Yahoo (@Yahoo) 14 september 2017

En dit zijn spectaculaire bewegende beelden van de dieren:

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock