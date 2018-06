Woedende reacties op internet: vrouw schiet zeldzame zwarte giraffe neer en poseert ermee

Een Amerikaanse vrouw gaat rond op social media nadat ze op de foto poseerde met een door haar doodgeschoten zeldzame zwarte giraffe.

Mensen op het internet zijn ziedend omdat de vrouw het dier heeft doodgeschoten voor de lol en daar zichtbaar van geniet.

‘Droom die uitkomt’

Tess Thompson Talley deelde op haar sociale media meerdere foto’s van doodgeschoten dieren, maar die ene met de zwarte giraffe zette het internet compleet op z’n kop. Dat komt ook door de tekst die de vrouw bij het kiekje schreef: “Dit is een droom die uitkomt. Dit gebeurt maar één keer in je leven. Ik zag deze zeldzame zwarte giraffe, een mannetje, en stalkte hem een tijdje. Ik wist: dit is ’m. Hij was 18 jaar oud, woog bijna tweeduizend kilo en ik ben gezegend zo’n 900 kilo vlees van hem te krijgen.”

Oproep van natuurbeschermers

De vrouw ging viraal omdat verschillende natuurbeschermers de foto’s op het internet deelden. Zij schreven daarbij teksten als: “Witte Amerikaanse primitieveling, deels afstammeling van een neanderthaler, komt naar Afrika en schiet een zeldzame giraffe dood, met dank aan Zuid-Afrikaanse domheid. Als de overheid onze natuur niet beschermt, moeten we het zelf doen. Haar naam is Tess Thompson Talley. Deel dit.”

I’m horrified by seeing these pictures. People like her are actually killing defenseless animals for pleasure!! This needs to stop. NOW!!! #TessThompsonTalley #BanTrophyHunting @GAIABrussels pic.twitter.com/lBsdoqADGT

— Δααν (@DaanJordens) 18 juni 2018