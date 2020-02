Zelf het GTST-café BOKS bezoeken? Dat kan

Als je fan bent van Goede tijden, slechte tijden dan lijkt het je vast leuk om de set een keer te bezoeken. Helaas kom je daar niet zo snel. Maar fans hebben geluk: café BOKS kun je binnenkort wél een bezoekje brengen.

Het café wordt namelijk nagebouwd op de Huishoudbeurs, die van 22 februari tot en met 1 maart plaatsvindt.

Acteurs in het echt zien

Op de beurs kan jij ook een drankje drinken in het café en lekker onderuit zakken op een van de banken, net als je altijd op televisie ziet. Daarnaast is de kans groot dat je een van de GTST-acteurs tegen het lijf loopt. De Huishoudbeurs heeft al aangekondigd dat acteurs Jette van der Meij, Ferry Doedens, Cecilia Adorée en Cas Jansen aanwezig zullen zijn. Binnenkort maken ze meer namen bekend. De GTST-stand vind je op de beurs in hal 1, stand 01.100.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: RTL