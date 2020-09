Uit een onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC blijkt dat een zelfgemaakt mondkapje beschermt tegen de verspreiding van het coronavirus. Je moet er dan wel een van filterstof hebben in de vorm van een eendenbek.

Onderzoeker Gwen Teesing, van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC, vertelt tegen Het Parool dat filterstof die wordt gebruikt bij het ventilatiesysteem het beste werkt. “Zo’n kapje, mits goed gemaakt, werkt soms zelfs beter dan sommige medische maskers. Het filter moet wel aan bepaalde eisen voldoen. Met de zogeheten filterklasse ePM1 85 procent, wat aangeeft hoeveel fijnstofdeeltjes het masker filtreert, benader je de capaciteit van een FFP2-masker dat in de zorg wordt gebruikt”, vertelt de onderzoeker.

Keukenpapier

Dat stofje kun je alleen krijgen bij de groothandel, maar Teesing denkt dat als er veel vraag naar komt dat je het ook in andere zaken kan gaan kopen. Het is dan wel belangrijk dat je let op de juiste filterklasse. Als je de stof niet hebt, filtert een stuk keukenpapier tussen twee lagen katoen ook goed. Dit blijkt uit onderzoek in samenwerking met het Franciscus Gasthuis in Rotterdam en de TU Delft.

Eendenbek

Het beste werkt een ‘eendenbek’. Dit is een mondkapje met ruimte aan de voorkant. “De eendenbek sluit beter af. Ook draagt deze vorm fijner omdat het kapje niet direct tegen de neus en mond duwt, maar er nog ruimte binnenin is” vertelt Teesing.

Blij met uitkomst

Het Erasmus MC laat weten dat ze blij zijn met de uitkomsten van het onderzoek. Een woordvoerder zegt tegen de krant: “Goede, zelfgemaakte mondkapjes zijn voor de bevolking dus een goed alternatief, mocht de nood aan de man komen als er schaarste ontstaat. Zo zorgen we ervoor dat er genoeg maskers, die echt voor de zorg zijn bedoeld, ook voor de zorg beschikbaar blijven.”

Drukke plekken

Het is overigens wel zo dat wetenschappers zijn verdeeld over de effectiviteit van het dragen van een mondkpaje. Teesing zegt daarover: “Toch is wel duidelijk dat het dragen van bepaalde maskers de verspreiding van het virus vermindert. Ik zet mijn masker in elk geval op bij drukke plekken.”

Bron: Het Parool. Beeld: iStock