Aniana Taelman (46): “Twintig jaar lang heb ik gezwegen over de zelfmoord van mijn vader. Ik duwde het verdriet weg. Het was simpelweg te groot. Te traumatisch.”

“Ik weet alleen nog flarden van die bewuste dag in 1997. Ik stond op Station-Noord in Brussel op de trein te wachten. 22 was ik, net begonnen aan mijn eerste baan en nog thuiswonend. Ik belde mijn moeder om te melden dat ik een uurtje eerder thuis zou zijn, maar vanaf het moment dat ik haar aan de lijn kreeg, voelde ik dat er iets dramatisch was gebeurd. Wat precies, dat wist ik nog niet. Mijn moeder kon alleen maar huilen.”

“De huisarts die naast haar zat, zei dat ik onmiddellijk naar huis moest komen: mijn vader was overleden. Hoewel hij niet in detail trad, voelde ik dat het om zelfdoding ging. Misschien kwam het door de onwezenlijke klank in de stem van mijn moeder. Een gewone dood kon het niet zijn, want mijn vader was niet ziek. En als het om een ongeluk ging, had de huisarts dat wel gezegd. Die hele treinrit heb ik als een dier gehuild. Een jongetje staarde mij tussen de banken verschrikt aan.”

Ontkenning

“Vanaf dat moment stond mijn leven op zijn kop. De enige manier om daarmee om te gaan, was door in totale ontkenning te schieten. Wat er was gebeurd, was simpelweg te groot, te traumatisch om te bevatten. Twintig jaar lang duwde ik het weg, zweeg ik over de zelfdoding van mijn vader en sprak ik zijn naam niet uit. Twintig jaar lang deed ik alsof er niets aan de hand was. Ik denk zelfs dat er momenten zijn geweest waarop ik zélf heb geloofd dat er niets aan de hand was. Maar als ik nu terugkijk, dan realiseer ik me dat er van alles mis was.”

Overijverig

“Veel mensen die achterblijven na een zelfdoding hebben het gevoel dat ze het niet waard zijn om voor te blijven leven. Bij mij katalyseerde mijn vaders zelfmoord een tegenovergestelde reactie. Ik wilde juist bewijzen dat ik wél de moeite waard was om voor te leven en voelde de drang om dit aan de hele wereld te tonen. Van de ene op de andere dag veranderde ik van een gemiddelde student in een overijverige carrièretijger, bulkend van energie en ambitie en altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. Voor buitenstaanders leek het alsof het prima met me ging, maar nu weet ik dat het één grote vlucht was. Een maskerade. Ik werkte veertien uur per dag, was altijd bezig en greep alle kansen aan om maar niets te hoeven voelen.”

Burn-out

“Uiteindelijk kreeg ik in 2010 een burn-out, al geloof ik niet dat dit door het harde werken kwam. Het was een symptoom van het onaangeroerde trauma dat zich ineens in mij openbrak, waardoor alle energie uit mijn lichaam stroomde. Dit was het signaal dat ik jarenlang mijn emoties, mijn pijn, had ontkend. Tegelijkertijd betekende deze burn-out het begin van een lang transformatie- en bewustwordingsproces. Voor het eerst werd ik gedwongen om naar mijzelf te kijken en me bewust te worden van mijn gedrag. Ik realiseerde me dat ik al die jaren had gekampt met een enorm schuldgevoel en dat ik in reactie daarop de vaderrol voor mijn zus op me had genomen en de manrol voor mijn moeder. Een immense last. Niet zo gek dat mijn lichaam stop zei.”

Woede

“En toen kwamen de gevoelens, met woede voorop. Woede is de grootste emotie in mij. Het is de laag die boven verdriet zit en die zo verdomd paradoxaal is. Ik ben 100% woedend op mijn vader en tegelijkertijd hou ik 100% van hem. Maar nu ik wist waar die woede vandaan kwam, kon ik ook beginnen met het grote verdriet toelaten. Het verdriet waar ik al die tijd zo bang voor was. ”

Keerpunt

“December 2018 betekende een keerpunt. In een soort extreme vorm van ‘je grootste angst onder ogen komen’ sprak ik tijdens een TEDXTalk voor het eerst hardop over de zelfmoord van mijn vader, ten overstaan van een publiek van duizend man. En ik ging nog verder: tot mijn eigen verbazing hoorde ik mezelf hardop zeggen dat mijn vader zich had opgehangen, een woord dat ik niet eerder over mijn lippen had gekregen. Na afloop van de talk voelde ik me bevrijd. De berg verdriet die op me af zou komen als ik me zou uiten, waar ik al die tijd zo bang voor was geweest, die kwam niet. Althans niet op dat moment. In plaats daarvan viel er een last van mijn schouders. Ik had mijn grootste angst overwonnen en ik was er nog, ik lééfde nog, en ik voelde me krachtiger dan ooit. ”

Geluk na zelfmoord

“Dat is precies de belangrijkste les die ik heb geleerd: waar je angst ligt, ligt ook je bevrijding. Blijf niet vastzitten in verdriet en negativiteit maar kies voor geluk. Echt waar, geluk is ons geboorterecht en dat mogen we ons niet laten afnemen door een ander. Zelfs al heb je een ongelooflijk traumatische ervaring moeten doormaken, toch ligt er geluk op je te wachten. Met mijn boek en het online platform Geluk na zelfmoord hoop ik anderen te inspireren om bewust voor geluk te kiezen, hoe moeilijk dat ook lijkt. Leef je eigen leven, niet dat van een nabestaande.

De Vlaamse Aniana Taelman is schrijfster van het onlangs verschenen boek Het Einde is Nu en oprichtster van online platform www.GelukNaZelfmoord.com.

Wil je praten over zelfdoding of wil je hulp op dit gebied? Bel 113 of gratis: 0800-0113. Website 113.nl

Tekst: Paulijn van der Pot. Beeld: privé.