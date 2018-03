Ouders woest om 'zelfmoordpoeder' na de dood van dochter Ximena (19)

Een telefoontje krijgen over je kind, dat zelfmoord heeft gepleegd en dood gevonden is in haar bed. Die helse nachtmerrie overkwam Randy en Caroline Knol.

In RTL Late Night doen ze drie weken na de dood van hun dochter Ximena hun verhaal, om mensen met zelfmoordneigingen op het hart te drukken hulp te zoeken.

‘Ik zie het niet meer zitten’

De 19-jarige Ximena beroofde zichzelf op woensdag 22 februari van het leven, “na een opeenstapeling van probleem als gevolg van seksueel misbruik vroeger”, zo legt moeder Caroline uit in RTL Late Night. Ze woonde op zichzelf en had volgens de politie haar psycholoog ’s nachts nog gesms’t. “Ik heb een middel ingenomen dat pijnloos is”, luidde dat sms’je, zo vertelt Caroline. “Ik zie het niet meer zitten, sorry dat je me niet hebt kunnen helpen.”

Seksueel misbruik

Toen de hulpdiensten aan Ximena’s deur stonden, was het dus al te laat. Vader Randy kreeg het afschuwelijke telefoontje dat zijn dochter zelfmoord had gepleegd, met een dodelijk poeder dat online vrij te verkrijgen is voor nog geen twee euro. De ouders zijn daar woest over en willen dat dit levenseindemiddel per direct verboden wordt voor particulieren.

‘Doe het niet’

Randy en Caroline zitten nog volop in hun verdriet, maar grijpen luttele weken na de begrafenis van hun dochter toch de kans aan om op landelijke televisie andere zelfmoorden te voorkomen. “Gebruik je verstand”, zegt de rouwende vader in de camera. “Doe het niet. Je hebt mensen om je heen die heel veel van je houden. Het leed dat wij hebben met het verlies van onze dochter is zo immens. De dood is nooit de beste oplossing. Bel 113 voor hulp.”

Je kunt het interview met Randy en Caroline Knol hier terugkijken.

Kamp jij of kampt een naaste met zelfmoordgedachten? Neem contact op met de zelfmoordpreventielijn via telefoonnummer 0900-0113 en/of kijk op 113.nl.

Bron: RTL Late Night. Beeld: Facebook