Dít is wat we nu al weten over de cliffhanger van 'Goede tijden, slechte tijden'

Elk jaar is de aanloop naar de zomerstop van soapserie Goede tijden, slechte tijden zenuwslopend. Ook ditmaal is de hamvraag: wie keert er volgend seizoen terug in Meerdijk?

De cliffhanger van GTST is elk jaar rond deze tijd het gesprek van de dag. Niet in de laatste plaats omdat het altijd een groots spektakel is. Dít is wat we er nu al over weten.

Advertentie

Goede tijden, slechte tijden

Tot zover is bekend dat onder meer Nina aanwezig is in de laatste aflevering. Er staat haar een heel grote verrassing te wachten. Of deze positief of negatief is, dat weten we nog niet. Ook Janine krijgt het te verduren in de laatste aflevering voor de zomerstop, want voor haar staat er een onaangename confrontatie op de planning.

Dé cliffhanger van GTST

Maar het wordt pas echt spannend als er een personage plots bewusteloos op de grond valt. Niemand weet wat er is gebeurd, wat voor heel wat rep en roer in Meerdijk zorgt. Amir en Sjors willen in de betreffende aflevering een avondje romantisch uit, maar dit feestje gaat niet door. Amir wordt opgeroepen, aangezien hij 2 Meerdijkers die vechten voor hun leven te hulp moet schieten. Wie in gevaar zijn? Dat is nog niet bekend…

Magazine

Traditiegetrouw stopt Neerlands langstlopende soapserie in de zomer. Fans hoeven gelukkig niet helemaal zonder hun favoriete personages de zomermaanden door te brengen. Want ook dit jaar wordt er weer een groot GTST Magazine uitgebracht. Eerder werd bekendgemaakt dat de hoofdredacteuren dit jaar Alkan Çöklü en Melissa Drost zijn.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP Foto