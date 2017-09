Zó ziet het 6-jarige 'mooiste meisje van de wereld' er nú uit

Thylane Blondeau was pas 6 jaar oud toen er een prachtige foto van haar werd gemaakt.

Het beeld vloog binnen mum van tijd de wereld over en ze werd beroemd. Velen dachten toen al zeker te weten dat er een mooie modellencarrière voor haar in het verschiet zou liggen. Iedereen was compleet ondersteboven van de looks van de Française en noemde haar ‘het mooiste meisje van de wereld’.

Mooie toekomst

Nou, en dat klopt nog altijd als een bus. Inmiddels is Thylane 16 jaar oud en ziet ze er eigenlijk nog redelijk hetzelfde uit. Ze heeft honderdduizenden volgers op social media en werkt onder andere als model voor Dolce & Gabbana. Dat is niet alles: ze is óók het officiële gezicht van L’Oreal Paris en ze stond met een fotoshoot in de Parijse Vogue. En dat op die leeftijd.

Thylane tien jaar geleden – dé iconische foto die toen overal werd gedeeld:

En nu:

