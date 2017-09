Toen pas 16 jaar: zie jij wie deze BN'er is?

Een kiekje van vroeger: altijd leuk.

Presentatrice Bridget Maasland poseerde in haar jonge jaren in lingerie.

Privé

Toen ze 16 was maakte ze een prachtige modellenfoto en die deelt ze nu vol trots op Instagram. De blondine is inmiddels 42 jaar. Bridget heeft een relatie met de 28-jarige Bram Plattel. Ook heeft ze een zoontje, Mees (9). Ze was 9 jaar samen met de vader van de jongen, Pepijn Padberg.

Tbt #model #16yearsofage #lingerie #longtimeago❤️ Een bericht gedeeld door Bridget (@bridgetmaasland) op 21 Sep 2017 om 1:09 PDT

Zo ziet ze er tegenwoordig uit:

Ready to rumble! @rtlboulevard #programma #storyofmylife #vanavond @winstongerschtanowitz & @renategerschtanowitz RTL4 #jurk @secondfemale Een bericht gedeeld door Bridget (@bridgetmaasland) op 20 Sep 2017 om 5:09 PDT

En dit is haar nieuwe vriend:

Sweetie! #somuchfun #gottalovehim #kissesforme💋💋💋💋 Een bericht gedeeld door Bridget (@bridgetmaasland) op 11 Sep 2017 om 10:23 PDT

En haar ‘grote liefde’, Mees:

Wat een feest. Met 20 kids vlotten bouwen , in het water vallen en dat met windkracht 10! #partijtje #kinderen #feest #echtjarig🎉🎉 Een bericht gedeeld door Bridget (@bridgetmaasland) op 13 Sep 2017 om 11:59 PDT

Bron & Beeld: Instagram