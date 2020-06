Zestiger houdt topwielrenner moeiteloos bij en krijgt een verrassing

Toen bloemenkweker Ivan op weg naar werk werd ingehaald door topwielrenner Rigoberto Uran, besloot hij voor de grap de achtervolging in te zetten. En dat deed hij niet onverdienstelijk: hij wist de wielrenner die zo’n 45 kilometer per uur reed moeiteloos bij te houden.

Een video van Ivan die in overall en met een rugtas op in het wiel van Uran weet te blijven ging al snel viral: mensen waren diep onder de indruk van de sportieve zestiger, inclusief Uran zelf.