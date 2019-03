Man van zieke Bibian Mentel deelt vlak voor haar operatie een emotioneel bericht

Bij snowboardster Bibian Mentel is een tumor in haar rug gevonden. Die moet verwijderd worden en vlak voor de operatie deelt haar man Edwin Spee een emotioneel bericht op Facebook.

“Daar gaat ze weer”, begint Edwin zijn verhaal. “Ze had wat last van haar onderrug de laatste weken dus maar even een scan laten maken.” Hij legt uit dat ze vorige week in Canada niet mee de berg op mocht omdat een tumor onder in haar rug de wervel al zo had verzwakt dat-ie zelfs kon breken.

9 keer kanker

“Vandaag dus onder het mes.” Het is een 4 uur durende operatie en natuurlijk niet zonder risico’s. “Maar hopelijk gaat alles net zo goed als in haar nek.” Het is niet de eerste keer voor Bibian dat ze kanker heeft. In 2001 werd ze voor het eerst getroffen door kanker. Haar onderbeen moest destijds door botkanker worden geamputeerd. Daarna keerde de ziekte meerdere keren terug. Nog maar een jaar geleden bleek ze tumorcellen in haar nek te hebben. Specialisten hebben toen tijdens een zware ingreep een nekwervel volledig verwijderd.

Trots

“Vreemd, als ik er aan denk dat we nog maar 14 maanden geleden ook hier waren en hoeveel we daarna alweer hebben meegemaakt, dus ook hier zal ze goed uitkomen om weer zo snel mogelijk te genieten van het leven.” Edwin is hartstikke trots op zijn Bibian. Dat liet hij ook 2 maanden geleden weten toen hij een lieve post op Facebook plaatste.

Bron: Facebook. Beeld: ANP