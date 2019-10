Eva Pattiwael uit Groningen is overladen met verjaardagskaarten. Het meisje blaast zaterdag 3 kaarsjes uit.

Haar ouders deden een oproep op social media, om zo veel mogelijk verjaardagskaartjes naar hun dochter te sturen. En toen collega’s van de vader – die bij de politie Zwolle werkt – meehielpen, ging het helemaal los.

Botkanker

Eva heeft een zeldzame vorm van botkanker, Ewing-sarcoom genaamd, met uitzaaiingen in haar longen. Haar grootste wens? Vast en zeker beter worden. Dankzij zware chemokuren, is haar overlevingskans gestegen van 20 procent naar 60 tot 70 procent. Maar voor haar derde verjaardag, gaf ze aan zo veel mogelijk kaartjes te willen ontvangen. En zo geschiedde.

Kaarten vanuit Australië tot en met Bonaire

“Wat kunnen mensen toch lief zijn”, schrijft de Groningse politie bij de foto’s van de dozen, dó-zen, vol met verjaardagspost. In een filmpje is te zien hoe de vrachtlading bij Eva werd bezorgd. De kaarten komen niet alleen vanuit Nederland. “Ze komen uit Amerika, Australië, Griekenland, Bonaire, noem maar op”, vertelt Eva’s moeder aan RTV Noord. We gaan ze in alle rust openmaken en lezen met Eva.”

De blik van Eva bij het zien van alle kaartjes! Niet met woorden te omschrijven! #kaartjevooreva @POL_Zwolle pic.twitter.com/WEWlrOjcHA — Wijkagenten Zwolle-Noord (@POL_ZwolleNoord) October 26, 2019

De postbode is langs geweest!! Er zullen er hopelijk nog vele volgen!! Super tof!! Dank jullie wel #watkunnenmensentochliefzijn!! pic.twitter.com/WGq2HW9a3J — Wijkagenten Zwolle-Noord (@POL_ZwolleNoord) October 23, 2019

Laat kaartje

Beter te laat dan nooit: ook ná haar verjaardag zal Eva vast flink opbeuren van een leuk kaartje. Wil jij er nog eentje sturen? Dit kan naar:

Eva Pattiwael

p/a Politie Zwolle

Koggelaan 8

8017JN, Zwolle

