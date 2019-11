Zieke moeder bezoekt voor het laatst oliebollenkaam van haar zoon

Wat zou jij doen als je wist dat jouw einde naderde? Voor de 88-jarige mevrouw Visser was het zo klaar als een klontje. De terminaal zieke vrouw had nog maar 1 grote wens, en dat was nog een laatste keer de oliebollenkraam van haar zoon bezoeken. Door Stichting Ambulancewens kwam deze droom uit.

De vrouw heeft zelf 65 jaar in dezelfde oliebollenkraam gewerkt.

Rotterdamse oliebollenkraam

RTL Nieuws meldt dat de terminaal zieke vrouw de oliebollenkraam in 1952 oprichtte samen met haar man. Vol passie bakte het echtbaar iedere winter oliebollen in hun kraam te Rotterdam. De kraam werd een echt familiebedrijf, en wordt nu gerund door de zoon van mevrouw Visser.

Ongeneeslijk ziek

Zoon Richard staat sinds 2 jaar alleen in de kraam. Zijn 88-jarige moeder hielp tot die tijd nog steeds mee, ondanks haar indrukwekkende leeftijd. Maar sinds ze ziek is, zit zelfs een bezoek aan de kraam er niet meer in. “Ze is incontinent en moet veel overgeven, waardoor ze haast niet meer de deur uit kan”, vertelt Richard aan Editie NL.

Wens

Ondanks haar gezondheid wilde de zieke vrouw nog heel graag 1 keer haar zoon op zijn werk bezoeken. Deze mooie wens kwam in vervulling. “Eerst stond ze ervóór, maar toen bedachten we om haar erin te tillen. Dat lukte nog ook. Ze heeft zelfs nog een paar oliebollen aan een klant verkocht”, vertelt Richard over de bijzondere dag.

Dankbaar

Hij is ontzettend dankbaar dat zijn moeder hem nog eenmaal kon bezoeken in de oliebollenkraam, zo vertelt Richard. “Ze heeft echt genoten. Maar het was ook wel een aanslag op haar lichaam: de dagen erna was ze erg vermoeid. Maar we zijn de stichting erg dankbaar dat ze dit voor ons hebben geregeld, want het was ons nooit gelukt.”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock