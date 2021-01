O, wat zouden we graag het weekend beginnen in een witte wereld. Voor een deel van het land is er goed nieuws: in Groningen, Drenthe en delen van Friesland wordt vrijdagochtend flink wat sneeuw verwacht.

Weerplaza meldt dat het de komende dagen flink gaat regenen. In het noorden en noordoosten van het land verandert dat vrijdag wellicht dus even in sneeuw. De verwachting is nog een beetje onzeker, maar mocht het er echt van komen dan is dat gelijk ook “een aanzienlijke hoeveelheid”, volgens Weerplaza.

5 tot 10 centimeter sneeuw

En met die aanzienlijke hoeveelheid hebben we het over zo’n 5 tot 10 centimeter. Genoeg voor een rondje op de slee of het maken van een sneeuwpop, dus. De overgangszone van sneeuw naar regen ligt volgens de weersite waarschijnlijk boven de Noordoostpolder en Gelderland.

Maar het kan óók zo zijn dat het alleen boven het noorden van Duitsland valt. Dan blijft de sneeuwkans wellicht alleen hoog voor Groningen. Morgen moeten de voorspellingen definitief laten zien hoe de verwachting voor vrijdag eruit ziet: wordt het sneeuw, of blijft het bij ijsregen?

Bron: Weerplaza. Beeld: ANP