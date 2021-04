Ziekenhuis deelt longscan van man die AstraZeneca weigerde en corona kreeg

Na alle commotie in de media over het AstraZeneca-vaccin, zijn er veel mensen die hebben afgezien van het vaccin. Dat dit ernstige gevolgen kan hebben, blijkt wel uit een longscan die ziekenhuis Zuyderland vandaag deelde.

Het ziekenhuis deelde een scan van een man die met corona werd opgenomen, nadat hij eerder ‘na alle commotie in de media’ had afgezien van het AstraZeneca-vaccin. Op de scan is duidelijk te zien dat zijn longen flink ontstoken zijn.

De longscan is onderdeel van een open brief die het ziekenhuis aan de ‘minister, leden van de Gezondheidsraad en het RIVM’ heeft gestuurd en die vandaag ook op hun eigen website is gepubliceerd. In de brief maakt het ziekenhuis duidelijk dat ze het niet eens zijn met de recente stappen die zijn genomen in het vaccinatiebeleid. “Vandaag namen wij de eerste patiënt op in ons ziekenhuis die het Astra-Zeneca-vaccin had geweigerd na alle commotie in de pers,” zo begint de brief. “We hoorden de enorme spijt in zijn stem en zagen de wanhoop in zijn ogen. Het virus had hem geveld en dit had wellicht niet gehoeven. Met zijn instemming delen wij hier zijn longscan. Je hoeft geen longarts te zijn om de verwoestingen te herkennen. Je hoeft ook geen epidemioloog te zijn om de risico’s van niet-vaccineren te duiden. Het risico op ernstige schade door COVID-19 is tien keer hoger voor 40 jarigen, en zeventig keer voor 60 jarigen, dan het risico op ernstige schade door trombose als gevolg van het vaccin.”

De longscan van de man. De witte vlekken laten zien waar de longen ontstoken zijn, zo stelt een woordvoerder van het ziekenhuis.

“Die zorgplicht weegt zwaar!”

“Al ruim een jaar trekken wij in Zuyderland elke dag ten strijde tegen het virus,” zo gaat het ziekenhuis verder. “Daarnaast zetten we ons in voor al die andere patiënten met kanker of andere ziekten. We hebben nu ruim 3000 coronapatiënten in zorg gehad, en terwijl u met de experts discussieert over het stapsgewijs heropenen van de samenleving om perspectief te bieden, zien wij nog elke dag de enorme gevolgen van deze ziekte. Niet alleen onze patiënten, ook onze medewerkers worden getroffen door de pandemie.” Het ziekenhuis laat weten dat ze niet langer kunnen wachten. “Wij hebben als professionals een zorgplicht jegens patiënten en collega’s. Die zorgplicht weegt zwaar! Niets doen en afwachten leidt tot meer, niet tot minder schade. En aan vermijdbare schade werken wij in Zuyderland niet langer willens en wetens mee.”

Ernstig zieke patiënt

Een woordvoerder van het ziekenhuis heeft laten weten dat patiënt waarvan de longscan naar buiten is gebracht, ernstig ziek is. Het gaat om een al wat oudere man, die momenteel in Sittard ligt op ‘medium of intensive care’.

Vragen over het coronavaccin? Dokter Rutger geeft antwoord:

De artikelen van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron: Zuyderland.nl. Beeld: Zuyderland.nl