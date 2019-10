Wauw: in dit Nederlandse ziekenhuis mogen dieren hun baasjes bezoeken

Als je ziek bent kun je je soms best eenzaam voelen. Het uurtje ziekenbezoek is voor veel ziekenhuis patiënten dan ook het lichtpuntje van de dag. In medisch centrum VieCuri in Venlo wordt dat ziekenbezoek nu nog waardevoller, want daar mogen nu ook huisdieren hun zieke baasjes opzoeken.

Deze regel is tijdelijk ingesteld nadat uit onderzoek naar voren kwam dat dieren een zeer positief effect hebben op de behandeling en genezing van patiënten.

Initiatief

Het initiatief komt van longfunctie-analist Marisca Lukasik. Na het zien van een video waarin een Canadees ziek jongetje bezoek van zijn hond mocht ontvangen, raakte ze geïnspireerd. “Het bezoek van een huisdier zorgt voor een steuntje in de rug. Het uiteindelijke doel is alle patiënten van VieCuri de mogelijkheid bieden hun huisdier tijdens het ziekenhuisverblijf te ontmoeten”, vertelt ze aan Metro.

Proef

Woordvoeder Astrid Stevens vertelt aan Shownieuws dat de proef in eerste instantie alleen wordt ingezet bij patiënten van de afdelingen longgeneeskunde en orthopedie. “Als de evaluatie na 10 huisdierbezoeken goed is, krijgen alle afdelingen de mogelijkheid om hun huisdier op bezoek te krijgen.”

Selectie

Toch wordt er wel een selectie gemaakt, want niet ieder huisdier mag zijn intrede in het ziekenhuis maken. Op de website van het ziekenhuis is te lezen dat puppy’s jonger dan 6 maanden niet toegestaan zijn, net als vogels en reptielen. Andere dieren zijn welkom, mits ze een inenting hebben gehad.

Bron: Metro, Shownieuws. Beeld: iStock