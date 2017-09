Ziekenhuismedewerksters voor de rechter nadat ze dít deden met een baby

Twee medewerksters van een Amerikaans ziekenhuis zijn op staande voet ontslagen, omdat ze ongepaste beelden van een pasgeboren baby online hebben geplaatst.

De vrouwen hebben zich respectloos gedragen op de kraamafdeling van het Naval Hospital Jacksonville in Florida. Zó erg, dat ze voor de rechter moeten verschijnen.

Middelvinger

In een filmpje is namelijk te zien hoe één van de medewerksters het kindje uit het kraambedje optilt om het dansbewegingen te laten maken op een rapnummer. En dat is nog niet alles. Naast het filmpje, slingeren ze ook nog een foto online waarop één van hen haar middelvinger opsteekt naar de baby, met het bijschrift: ‘Hoe ik momenteel denk over deze kleine satans’.

Schandalig

Het ziekenhuis is inmiddels op de hoogte van de video en foto, net als de kersverse ouders. “Schandalig, onacceptabel en behoorlijk onprofessioneel”, zo bestempelt het de actie van de vrouwen op Facebook. Ze zijn geen verpleegsters en mogen vanaf nu geen patiënten meer verzorgen, maakt het ziekenhuis duidelijk. Die carrière kunnen ze met deze misstap sowieso voorlopig op hun buik schrijven, schatten wij zo in. Het juridische proces is in volle gang.

Bron: WRDW News. Beeld: KIJK