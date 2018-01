Ziekenhuis onder vuur na aangrijpend filmpje van patiënt in de vrieskou

Een Amerikaanse man wist niet wat hij zag toen hij voorbij een ziekenhuis in Baltimore liep. Hij was getuige van hoe een verstrooide, gewonde dame op straat werd gezet. In haar ziekenhuisjurk. Terwijl het ijskoud was.

Zonder aarzelen pakte Imamu Baraka zijn telefoon en begon te filmen bij de uitgang van de University of Maryland Medical Center Midtown Campus (UMMC). Let op: de beelden zijn heel naar.

Halfnaakt

In de filmpjes is te zien en horen hoe de beveiliging van het academische ziekenhuis van Baltimore in Maryland de vrouw in een rolstoel naar buiten bracht en haar aldaar op straat zette – met haar spullen in plastic zakjes. “Ze had echt alleen een operatiejurk aan, zonder ondergoed”, vertelt Imamu in de filmpjes. “Ze werd halfnaakt op straat gegooid. (…) Het voelt aan als -1 graden.”

Imamu probeerde vervolgens verhaal te halen bij de beveilig en vroeg naar hun supervisor. Maar ze gooiden de deur zó voor zijn neus dicht. Vervolgens focuste de man zich op de patiënte, die een dikke bult op haar hoofd had, kreunde, huilde en wankelde. “Ze is mentaal niet in orde”, constateert Imamu, die psychotherapeut is.

Onverschillig ambulancepersoneel

Hij probeerde haar rustig naar een bushokje te krijgen, waar ze ging zitten. Vervolgens belde hij de ambulance. Maar toen die eenmaal gearriveerd was, was Imamu nog lang niet gerustgesteld. “Ik filmde het ambulancepersoneel niet om privacyredenen, maar ze deden heel onverschillig. Het idee dat ze haar terugbrengen naar ditzelfde ziekenhuis, is zo onverantwoordelijk.” En dus besloot de goedzak bij de uitgang van het ziekenhuis te blijven, om ervoor te zorgen dat de vrouw niet weer op straat kwam te staan.

Consequenties

Facebookers zijn in shock om de beelden op Facebook en het verhaal van Imamu. “Wat vreselijk om iemand die duidelijk hulp nodig heeft zo te behandelen”, schrijft iemand. “Naast haar mentale problemen zie je duidelijk dat ze een bult op haar hoofd heeft. Dat alleen kan al de reden zijn van haar uitbundige gedrag. Er moeten consequenties zijn voor iedereen die hierbij betrokken was. (…) Ik hoop dat ze de hulp krijgt die ze nodig heeft.” Een ander: “Dit is iemands kind, iemands moeder, iemands zus, iemands tante”, schrijft iemand. En: “Wat als ze door niemand was geholpen en ze doodgevroren was of aangereden door een auto.”

Held

Hoe het inmiddels gaat met de vrouw, is niet bekend. Het ziekenhuis heeft inmiddels wel gereageerd, zo berichtten media: ze zeggen net zo verafschuwd en teleurgesteld te zijn van het voorval en geven toe duidelijk tekortgeschoten te zijn. Ondertussen wordt Imamu omgedoopt tot held. “Een echte held voor deze dame in nood” en “We hebben meer mensen nodig zoals jij.”

