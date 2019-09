Dit ziekenhuis zoekt naar de eigenaren van verloren trouwringen

Je trouwring kwijtraken is behoorlijk verdrietig. Het gebeurt regelmatig, ook in het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk. Dat besloot een zoektocht te starten.

Met succes.

13 trouwringen

In het ziekenhuis zijn 13 verloren trouwringen gevonden. Via een oproep op social media probeert het ziekenhuis alle eigenaren op te sporen, om ze met hun waardevolle sieraad te herenigen. Tot nu toe met 2 succesverhalen: zowel Sophie als Annemieke zijn dolblij met hun gevonden voorwerpen.

5 jaar lang zoeken

“Mijn man Cor en ik hadden kort daarvoor ons vijftigjarig huwelijk gevierd, dat maakte het nog emotioneler om de ring kwijt te zijn”, vertelt Sophie, die 3,5 jaar geleden haar trouwring kwijtraakte, het ziekenhuis. “Een jaar lang heb ik bij ieder ziekenhuisbezoek bij de receptie ernaar gevraagd, maar zonder resultaat.” En nu dus wel, eindelijk. En dat geldt ook voor Annemieke, die de trouwring van haar man na 5 jaar weer terug kreeg.

Van Ad tot en met Suzan

Er wachten nog 11 trouwringen in het ziekenhuis om opgehaald worden. Dus ken of ben jij de eigenaar van een trouwring met de inscripties Rik, Marjolijn, Mat – Anja, Miranda, Anneke, Ada, Piet, Ad, Niels, Elly, Kor of Suzan? En ben je in het verleden in het St Jansdal Ziekenhuis geweest? Dan kan het geen kwaad om eens even contact op te nemen.

Bron: Facebook St Jansdal Ziekenhuis. Beeld: iStock