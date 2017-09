Ziekenhuis is 200 meter te ver: vrouw bevalt op de snelweg

Vannacht is een vrouw in Amsterdam bevallen terwijl ze onderweg was naar het ziekenhuis.

Maar het ritje duurde net iets te lang, want haar zoon wilde maar wat graag ter wereld komen. Ze beviel daarom in de auto.

Daar is ‘ie al

Sterker nog: haar zoon zag het levenslicht op een afrit van de A10, de S105. De vader van het jongetje bestuurde de auto. Maar omdat ze niet terecht konden in een ziekenhuis dichtbij, moesten ze een stukje verder rijden. Maar op het moment dat ze er bijna waren – was het mooie moment al daar.

Kijk nou toch

De kersverse vader: “In het Boven het IJ-ziekenhuis was geen plek en het OLVG-West bleek een afslag te ver”. Ambulancemedewerkers waren gelukkig snel present om de kersverse moeder te helpen. Moeder en zoon maken het goed en de bevalling verliep zonder problemen. De politie feliciteert de ouders en deelt bewijs van het bijzondere moment.

Einde nachtdienst een bevalling op de A10 Li S105, 200 meter voor het OLVG West. Ouders en jongetje maken het goed. Van harte en veel geluk! pic.twitter.com/bnX6XBbwzo — Team Hoofdwegen (@POL_Hoofdwegen) 20 september 2017

Bron: AT5. Beeld: iStock