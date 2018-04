Tientallen ziekenhuismedewerkers keken zonder toestemming in medisch dossier Barbie

Treurig nieuws voor Samantha de Jong, beter bekend als Barbie. De realityster werd begin dit jaar met spoed opgenomen in het ziekenhuis, waar, zoals nu blijkt, niet juist is omgegaan met haar medisch dossier.

Tientallen medewerkers van het Haga-ziekenhuis in Den Haag hebben zonder reden of toestemming het medisch dossier van Barbie ingezien. Het ziekenhuis doet intern onderzoek naar de kwestie.

Barbie werd begin dit jaar met spoed naar het ziekenhuis gebracht omdat ze een zelfmoordpoging zou hebben gedaan.

Mogelijk ontslag

Medewerkers van het ziekenhuis kunnen via het ziekenhuisinformatiesysteem Chipsoft medische dossiers van patiënten inzien, maar dat mag alleen als er een medische betrokkenheid is bij de patiënt. Hoewel het onderzoek nog een dag of tien gaat duren, is het volgens een woordvoerder van het ziekenhuis al duidelijk geworden dat tientallen medewerkers de regels hebben overtreden.

Volgens de ziekenhuiswoordvoerder gaan er zeker maatregelen volgen. Personeel dat bijvoorbeeld al vaker de fout in is gegaan wordt mogelijk zelfs ontslagen. “Wij zijn hier echt van geschrokken”.

Het ziekenhuis heeft Barbie van de situatie op de hoogte gesteld. Daarnaast heeft het Haga-ziekenhuis melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

