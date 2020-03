Ziekenhuizen roepen op: "Lever uw vuurwerkbrillen in voor ons personeel"

Premium

De meeste mensen die een nieuwe heup krijgen, zijn vaak bejaard. Anneke Ypma (55) kreeg al op haar 50e een nieuwe heup. "Ik werd er recalcitrant van om steeds te horen: we hebben geen idee, dus doe maar niet. Jongens, ik zit nog lang niet achter de geraniums!”

“Hoe omschrijf je wat je voelt als je heup versleten is? 5 jaar lang had ik constant een doffe pijn die uitstraalde naar mijn lies, waardoor ik geen kracht kon zetten met mijn been. Het laatste jaar voor mijn operatie was dramatisch. Ik liep mank omdat ik vaak door mijn been zakte van de pijn. Soms gebruikte ik