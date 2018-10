Zielig: hond raakt verstrikt in gordijnen en moet gered worden

Een hond in Zuilichem heeft zich maandag in een wel héél ongelukkige positie gewurmd. Het beest kwam met zijn achterpoten vast te zitten in de gordijnen, nadat hij net iets te enthousiast had gesprongen.

Voorbijgangers zagen het beestje spartelend voor het raam staan en belden de politie.

Stress

Omdat het agenten niet lukten om de eigenaar van de woning te bereiken, waren ze uiteindelijk genoodzaakt het raampje in te tikken. Door de stress had de hond alles onder gepoept, maar verder gaat het goed met hem, schrijft de politie op Facebook.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: iStock