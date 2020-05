Zielig: hond wacht maandenlang op overleden baasje

De 7-jarige hond Xiao Bao wachtte maar liefst 3 maanden geduldig voor het ziekenhuis in Wuhan op zijn overleden baasje.

Honden worden niet voor niets trouwe viervoeters genoemd, want komt dit verhaal jou ook zo bekend voor? Het lijkt wel op de film Hachi, dat is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Begin maart raakte de gepensioneerde man besmet met het coronavirus. Hij kwam samen met zijn hond naar het ziekenhuis, maar de man keerde niet meer terug. Hij overleed al na slechts 5 dagen. Toch wachtte Xiao Bao maandenlang trouw op zijn terugkeer. De hond weigerde dan ook het ziekenhuis te verlaten.

De eigenaar van het winkeltje in het ziekenhuis heeft hem al die tijd gevoerd. “Hij verliet het ziekenhuis nooit. Het was hartverwarmend om te zien”, vertelt hij. “Elke ochtend als ik de winkel opende, zat hij daar te wachten.” Op een gegeven moment is Xiao Bao even weggebracht, maar hij wist zijn weg naar het ziekenhuis weer te vinden.

Inmiddels is de hond overgebracht naar een asiel, nadat meerdere patiënten klaagden dat hij door hun kamers liep.

A #dog in #Wuhan had been waiting at a hospital for 3 months for his owner who died from the coronavirus. After waiting patiently for such a long period hoping for his owner’s return, the dog has now been taken to the local Animal Protection Institute to find a new home. pic.twitter.com/RyBYD5cuVT

— ShanghaiEye (@ShanghaiEye) May 26, 2020