Zien: zó ziet de nieuwe vriend van Fred van Leer eruit

Het lijkt erop dat Fred van Leer weer gelukkig is in de liefde. De stylist plaatst een lief kiekje op Instagram met daarbij een romantische tekst.

Op het kiekje is Fred te zien met een knappe man genaamd Anthony Falaniko.

Mooie woorden

Bij de foto schrijft Fred: “Ik heb gehoord dat mensen in je leven komen voor een reden. Om ons iets te leren.” In Anthony lijkt de stylist dat gevonden te hebben: “Ik weet niet of ik dat geloof, maar ik weet wel dat ik ben wie ik ben omdat ik jou ken.”

Bron: Shownieuws. Beeld: Brunopress