“Uiteindelijk kwamen we via haar zwager in contact met een plastisch chirurg. De borstimplantaten die Zimra acht jaar daarvoor in België liet plaatsen, bleken niet goed te zijn. Dokter Van Selms, toen nog werkzaam in het OLVG, constateerde het ASIA-syndroom.” Hij herkende Zimra’s klachten en wist meteen dat het aan de implantaten lag. Ondanks dat Zimra in de jaren hiervoor al drie keer door de medische molen was gegaan, had niemand ooit één woord gerept over het syndroom.

Van Selms was stomverbaasd over Zimra’s situatie toen hij haar voor het eerst zag. “Stel je voor: een ogenschijnlijk gezond meisje, zittend in een rolstoel, niet in staat om te staan of te praten, waardoor haar vriend het woord moest doen. Het onderzoek naar haar borsten leverde niet veel bijzonders op. Toch stelde ik haar voor om de protheses met kapsel operatief onder narcose te laten verwijderen, om zeker te zijn dat we het ASIA-syndroom niet zouden missen. Haar laatste hoop.”