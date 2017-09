Zó wordt veel zitten minder dodelijk

We kennen de slogan inmiddels allemaal: zitten is het nieuwe roken. Dit werd afgelopen week maar weer eens bevestigd door nieuw Amerikaans onderzoek. En ze ontdekten iets interessants: niet alleen de totale zitduur op een dag heeft invloed op je gezondheid, het maakt ook uit hoe lang je achter elkaar zit. Wat je kunt doen? Ieder halfuur even opstaan.

De onderzoekers volgden het beweegpatroon van 8 duizend Amerikanen middels een bewegingsmeter aan de broekband, meldt het NRC. Wat bleek? Onder de mensen die meer dan 12,5 uur per dag zaten, was het risico op vroegtijdig overlijden het grootst. Van deze groep waren er na 4 jaar 5 keer meer mensen overleden in vergelijking met de groep die het kortst zat. Volgens de wetenschappers zegt dit zeker iets over het effect van zitten op de gezondheid, al hebben andere factoren (werkloosheid, roken, ongezond eten) natuurlijk ook invloed.

Sta op!

Maar niet alleen het aantal uur dat je doorbrengt op je (bureau)-stoel of bank heeft invloed op je gezondheid. Hoe lang je achter elkaar zit, maakt ook verschil. Wie langer dan een uur aan één stuk blijft zitten, heeft namelijk al een grotere kans om jong te sterven dan iemand die ieder half uur even opstaat. Toch maar weer even een kopje koffie halen dan maar?

